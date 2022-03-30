Нидерланды: турист из Латвии в критическом состоянии после нападения в Амстердаме
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По данным голландских СМИ, 32-летний турист из Латвии в критическом состоянии помещен в больницу после нападения, которому он подвергся в Амстердаме.

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Свидетели сообщили, что в ночь на пятницу трое мужчин, включая латвийца, подрались возле гостиницы на Оостердокскаде. Когда очевидцы попытались вмешаться в драку, преступники сделали вид, что они с потерпевшим — друзья, и направились к парому.

Некоторое время спустя турист был найден с тяжелыми ранениями на проезжей части. Мужчину госпитализировали в критическом состоянии.

Полиция начала уголовный процесс и ведет розыск нападавших.

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