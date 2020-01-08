Нидерланды: в аэропорту Эйндховена задержали осужденного на 8 лет латвийца

В начале этой недели в аэропорту Эйндховена (Нидерланды) был задержан 41-летний гражданин Латвии, предъявивший проверяющим фальшивые документы. Как отмечает новостной портал Omroep Brabant, мужчина путешествовал под вымышленным именем, также у него изъяли поддельные водительские права и удостоверение личности.

В ходе расследования полиции удалось установить подлинное имя латвийца и оказалось, что ранее он был осужден на 8 лет лишения свободы за преступление, связанное с оборотом наркотиков, и скрывался от правосудия.

После того, как латвиец отбудет срок, за правонарушения, совершенные на территории Нидерландов, его передадут латвийским властям.