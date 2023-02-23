Нидерланды: в кабине грузовика найдено тело 60-летнего дальнобойщика из Латвии

В конце прошлой недели в кабине грузового автомобиля, припаркованного на одной из автостоянок в Энсхеде (провинция Оверэйссел), было найдено тело водителя-дальнобойщика без признаков жизни.

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По данным новостного портала Tubantia.nl, тело своего коллеги обнаружил другой водитель-дальнобойщик, после чего немедленно проинформировал полицию. Вместе со стражами порядка прибыл и глава автотранспортной компании Эдик Хатоян.

Он рассказал, что умерший — гражданин Латвии Герман Т., и он его знал.

"Это худшее, что может случиться. Ты идешь на работу, зарабатываешь деньги, а потом происходит это", — прокомментировал трагедию предприниматель. Он также отметил, что у компании есть дом, где их водители могут переночевать, но, возможно, латвиец решил поспать в кабине.

По заключению экспертов, смерть водителя из Латвии не была насильственной.