Нидерланды: в отеле для гастарбайтеров ранена гражданка Латвии

В голландском городе Велп (община Реден в провинции Гелдерланд ) на прошлой неделе была ранена 43-летняя рабочая из Латвии: поножовщина произошла в отеле, где проживают гастарбайтеры.

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Как отмечает De Gelderlander, по подозрению в совершении преступления полиция задержала 27-летнего гражданина Болгарии и изъяла нож, который он использовал во время конфликта. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Медики отметили, что угрозы для ее жизни не было. Полиция проводит расследование.