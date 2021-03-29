Нидерланды: в Роттердаме убит гастарбайтер из Латвии

По информации пресс-центра полиции Нидерландов, утром 25 марта в доме на Bas Jungeriusstraat в Роттердаме в результате полученного ножевого ранения скончался латвиец. По подозрению в совершении преступления полиция арестовала семерых человек.

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Как отмечает Algemeen Dagblad, вечером в полицию поступило сообщение о тяжело раненом мужчине. На место происшествия прибыли медики, которые незамедлительно приступили к реанимации, однако спасти жизнь пострадавшего не удалось.

Сотрудники полиции задержали семерых человек (шестерых мужчин и женщину), находившихся на тот момент в доме. В рамках уголовного расследования они будут допрошены, также будет установлена их роль в совершении преступления. Кроме того, полиция работает со свидетелями.