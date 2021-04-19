Нидерланды: в тяжелом ДТП пострадали жители Латвии
Foto: DELFI

В голландском городе Дуйвен в результате аварии пострадали три латвийца, один из которых получил серьезные травмы и был доставлен в одну из клиник на вертолете.

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Как отмечает De Gelderlander, автомобиль VW с латвийскими номерами съехал с дороги, а затем врезался в забор строительного магазина и в дерево.

Спасатеям потребовалось больше часа, чтобы извлечь одного пострадавшего из поврежденного автомобиля. Им пришлось работать с особой осторожностью из-за травм, полученных мужчиной. Обстоятельства ДТП выясняются.

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