Нидерланды: за соучастие в жестоком ограблении пенсионерки латвиец получил 5 лет тюрьмы
Foto: AFP/Scanpix

30-летний гражданин Латвии приговорен в Нидерландах к пяти годам лишения свободы за жестокое ограбление дома 78-летней пенсионерки в Гронингене. Преступление было совершено в 2019 году, жертва нападения получила серьезные травмы и долго лечилась.

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Как уже сообщалось ранее, за это преступление были задержаны трое жителей Латвии и их сообщница из Германии. Двое латвийцев ранее уже были осуждены на 7 и 5 лет лишения свободы, женщина же пока по состоянию здоровья не осуждена.

По данным телеканала RTV Noord, cледствие становило, что на пожилую жительницу напали посреди ночи, предположительно, когда она спала. Врачи констатировали у пенсионерки многочисленные ушибы и переломы лица. О том, что с ней произошло, она не могла вспомнить. Из ее дома пропали телевизор, деньги и драгоценности.

Судья, который рассматривал это дело, приговорил третьего жителя Латвии к 5 годам лишения свободы. И хотя он не участвовал в расправе над пенсионеркой, суд счел, что он не сделал ничего, чтобы предотвратить трагедию, а затем вместе с остальными скрылся, оставив жертву в крайне тяжелом состоянии.

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