Нидерланды: задержаны граждане Латвии, у которых изъяты наркотики и отмычки
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На прошлой неделе в полицию Лейдcендама (провинция Южная Голландия, Нидерланды) обратился местный житель, который во время выгула собак заметил сидящих у стены незнакомцев. Их поведение показалось ему подозрительным, поэтому он сообщил об этом полицейским.

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Как отмечают голландские СМИ, мужчины не смогли предъявить документы, удостоверяющие личность. Для проверки их доставили в участок, где нашли у задержанных наркотики и инструменты для взлома.

Позже стражи порядка смогли выяснить, что задержанные — 34-летний и 55-летний жители Латвии. По предварительным данным, полиция не смогла пока выяснить уголовные преступления, к которым они могли бы быть причастны. Следствие продолжается.

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