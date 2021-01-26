Ночное ЧП: мужчина застал в своем доме вора

Следователи Вентспилсского участка Курземского регионального управления полиции завершили расследование по делу о проникновении в чужой дом и порчу имущества.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В октябре 2020 года в полицию обратился местный житель, который сообщил, что ночью он услышал в своем доме странные звуки и решил посмотреть, что происходит. Увидев проснувшегося владельца дома, преступник сбежал, перебравшись через забор.

Прибывшие сотрудники полиции констатировали сломанный замок, а затем в рамках начатого уголовного процесса задержали и подозреваемого. Им оказался юноша, который ранее уже был судим за преступления имущественного характера. Ущерб, причиненный подозреваемым, был оценен в 60 евро.