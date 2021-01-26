Ночное ЧП: мужчина застал в своем доме вора
Foto: Shutterstock

Следователи Вентспилсского участка Курземского регионального управления полиции завершили расследование по делу о проникновении в чужой дом и порчу имущества.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В октябре 2020 года в полицию обратился местный житель, который сообщил, что ночью он услышал в своем доме странные звуки и решил посмотреть, что происходит. Увидев проснувшегося владельца дома, преступник сбежал, перебравшись через забор.

Прибывшие сотрудники полиции констатировали сломанный замок, а затем в рамках начатого уголовного процесса задержали и подозреваемого. Им оказался юноша, который ранее уже был судим за преступления имущественного характера. Ущерб, причиненный подозреваемым, был оценен в 60 евро.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Готовить еду, работая из дома: вызов принят! Советы и рецепты Зане Гревини
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии