Ночное ЧП: в горящем грузовике погиб человек

Прошедшей ночью в Малнавской волости Лудзенского края загорелся грузовик, находившийся в нем человек погиб, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Сандра Веиня.

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Пожарные получили сообщение о происшествии в 00:48. Огнем была охвачена кабина грузовика площадью четыре квадратных метра и прицеп площадью 16 квадратных метров. Пожарные нашли в грузовике погибшего и передали сотрудникам Государственной полиции. В 5:54 пожар был ликвидирован.