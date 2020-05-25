Ночное ДТП на Вантовом мосту: женщина на Volvo врезалась в Bentley и полицейский автомобиль
Foto: Valsts polcija

В пятницу, незадолго до полуночи, на съезде с Вантового моста в Риге можно была наблюдать необычную картину: на проезжей части стоял дорогой ярко-зеленый Bentley, позади которого стояла патрульная машина дорожной полиции, а за ней — Volvo c полностью разбитым передом, сообщает передача Degpunktā.

Как выяснилось, все началось с того, что полицейские остановили водителя Bentley, превышавшего скорость, и даже успели составить протокол об административном правонарушении, а затем в стоявшие на проезжей части автомобили врезалась 43-летняя женщина, управлявшая машиной Volvo.

В результате аварии пострадали водители всех транспортных средств, в том числе трое сотрудников дорожной полиции, которые получили различные травмы, рассказал передаче Degpunktā командир батальона дорожной полиции Хельмут Сташко.

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП. По факту случившегося начат криминальный процесс.

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