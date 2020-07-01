Ночной пожар в многоквартирном доме: спасатели успели эвакуировать 10 человек
Foto: LETA

По сообщению пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в ночь на 1 июля на пульт дежурного поступил сигнал из Дагдского края: в одном из домов загорелся подъезд.

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Как отмечают в ГПСС, горела мебель, а затем и перекрытие между этажами. Площадь пожара составила 9 квадратных метров, также возникло сильное задымление. Спасателям удалось эвакуировать из дома 10 человек, еще до прибытия ГПСС самостоятельно выбраться из здания успели еще два человека.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

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