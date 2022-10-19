Ночью десятилетний мальчик заблудился в Плявниеках: помог водитель автобуса

Около полуночи 18 октября Рижская муниципальная полиция получила вызов от работника Rīgas satiksmes. Тот рассказал, что в автобусе находится десятилетний ребенок, который заблудился и не знает, как попасть домой. Об этом сообщает Рижская муниципальная полиция.

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Прибывшие полицейские выяснили его персональные данные и адрес. Мальчик объяснил, что поехал с другом в торговый центр Akropole Rīga, а потом собирался поехать домой, но дорогу не знал — а телефон разрядился.

Полицейские отправились вместе с мальчиком по указанному адресу, и внезапно по дороге мальчик увидел свое маму с собакой. Оказалось, что она ходит по окрестностям и ищет его, собираясь уже звонить в полицию. По ее словам, сын попросил у нее денег, чтобы сходить в ближайший продуктовый магазин, и с полудня не появлялся дома. Она очень удивилась, что он решил отправиться в Akropole.

Полицейские проводили мать и ребенка домой и убедились, что условия дома удовлетворительные. С обоими была проведена профилактическая беседа.

Полиция напоминает, что дети до 16 лет не имеют права находиться одни на улице или в общественном месте с 22:00 до 7:00.