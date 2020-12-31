Ночью из горящего дома под Лиепаей спасены четыре человека

В Гробиньском крае ночью пожарные спасли четырех человек из задымленного дома.

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Вызов на пожар поступил около 2 часов. На месте происшествия пожарные обнаружили, что горит дверь, внешняя стена и навес над подъездом трехэтажного жилого дома. Огонь распространился на площадь в шесть квадратных метров.

До приезда ГПСС спасатели добровольного общества пожарных Гробиньского края уже спасли двух человек из задымленного помещения, а сотрудники ГПСС спасли еще двух человек. Из задымленного здания эвакуировали пять человек. В 3.24 пожар был потушен.