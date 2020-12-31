Ночью из горящего дома под Лиепаей спасены четыре человека
Foto: LETA

В Гробиньском крае ночью пожарные спасли четырех человек из задымленного дома.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вызов на пожар поступил около 2 часов. На месте происшествия пожарные обнаружили, что горит дверь, внешняя стена и навес над подъездом трехэтажного жилого дома. Огонь распространился на площадь в шесть квадратных метров.

До приезда ГПСС спасатели добровольного общества пожарных Гробиньского края уже спасли двух человек из задымленного помещения, а сотрудники ГПСС спасли еще двух человек. Из задымленного здания эвакуировали пять человек. В 3.24 пожар был потушен.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
5 идей новогодних подарков для жены или девушки
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус