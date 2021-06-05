Ночью из горящего дома в Риге были спасены два человека

Минувшей ночью из горящего дома в Риге сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) спасли двух человек, сообщили в VUGD.

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Вызов на место происшествия поступил в час ночи. В двухэтажном деревянном доме в квартире на первом этаже горели вещи на площади 15 квадратных метров. Из задымленного здания, используя специальные маски, были выведены два человека. До прибытий спасателей 11 человек самостоятельно покинули горящее здание.

Всего за минувшие сутки было получено 42 вызова, из них 11 - на пожары, 24 - на спасательные работы.