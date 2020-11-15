Pareizs pirts rituāls
Foto: LETA

Минувшей ночью из горящей бани в Вентспилсе эвакуировались пять человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов на пожар повышенной опасности поступил около полуночи. Горела баня и легковой автомобиль, общая площадь горения составила 100 квадратных метров. Пять человек покинули помещение до прибытия спасателей. В 2.47 пожар был ликвидирован.

В субботу в Риге из горящего садового домика был спасен человек, который пострадал в пожаре. Вызов в горящее здание в Риге поступил в 13.35. Садовый домик горел на площади 40 квадратных метров.

Также в субботу в Риге в квартире в пятиэтажном жилом доме горел диван на площади один квадратный метр. Из задымленной квартиры был спасен человек.

Всего вчера VUGD получила 49 вызовов, в том числе 19 на пожары.

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