Ночью на Лиепайском шоссе под колесами автомобиля погиб мужчина
Foto: DELFI

За минувшие сутки, 14 мая, в Латвии зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 18 человек, один человек погиб, сообщиает Государственная полиция.

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ДТП со смертельным исходом случилось 14 мая около 23.40 в Яунберзской волости Добельского края на Лиепайском шоссе. По предварительной информации, на дорогу внезапно выбежал мужчина и попал под автомобиль Peugeot. Пешеход погиб на месте аварии.

В субботу в Рижском регионе в ДТП зарегистрировано 12 пострадавших, в Латгале - четверо в Земгале - двое. Среди пострадавших трое пешеходов и двое велосипедистов.

14 мая полиция задержала 16 водителей за вождение в нетрезвом виде: восемь - в Рижском регионе, по трое - в Видземе и Курземе, по одному - в Земгале и Латгале. Также задержан водитель, употреблявший наркотики.

Вчера на водителей, превысивших скорость, было составлено 170 протоколов: 30 водителей были оштрафованы в Рижском регионе, 46 – в Курземе, 41 – в Земгале, 36 – в Видземе и 17 – в Латгале. Пять водителей оштрафованы за агрессивное вождение.

Всего за минувшие сутки полиция составила 412 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.

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