Ночью на Тейке неизвестные подожгли машину и 13 мусорных контейнеров
Foto: LETA

Минувшей ночью на Тейке неизвестные подожгли как минимум 13 мусорных контейнеров и машину, сообщили в Государственной полиции.

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Вызов на место происшествия поступил около полуночи. В окрестностях улиц Эйзенштейна и Хипократа неизвестные подожгли 13 мусорных контейнеров, а немного дальше, на улице Бикерниеку - умышленно спалили автомобиль Renault Master.

Начат уголовный процесс по статье намеренная порча чужого имущества путем поджога или другим опасным путем. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, ведутся поиски виновных.

Полиция призывает местных жителей посмотреть имеющиеся в их распоряжении видеозаписи, и если имеется какая-либо информация, которая может помочь следствию, сообщать в полицию. Также жителей просят изучить записи с автомобильных регистраторов.

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