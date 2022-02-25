Ночью неизвестные облили желтой и голубой краской памятник освободителям Риги
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В ночь на 25 февраля неизвестные злоумышленники облили памятник освободителям Риги в парке Победы краской цветов украинского флага: желтой и голубой.

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Краской облили подножие памятника и цветы. Кроме того, на памятнике появились надписи: "Слава Украине!"

В Рижской муниципальной полиции (РМП) сообщили, что акт вандализма был запечатлен камерами видеонаблюения РМП около 06.00. При анализе записей было констатировано, что нарушение совершено около 3 часов ночи. Дело передано Госполиции.

В полиции это ЧП зарегистрировали и начали проверку фактов.

Комментируя происшествие, фракция "Согласия" в Рижской думе выступила с официальным заявлением о том, что ночное ЧП в Пардаугаве — это провокация.

"В нынешних обстоятельствах задача именно столичных и национальных властей, а не рядовых горожан, обеспечить порядок и предотвратить дальнейшие провокации и эскалацию!

В этой связи надо напомнить вчерашнее заявление экс-президента Валдиса Затлерса: "В то время, когда Россия напала на Украину, крайне важно не допустить взаимной агрессии внутри латвийского общества и не позволить, чтобы злость в отношении Кремля оказалась направлена на местных русских. Поэтому очень желательно, чтобы власти страны ясно сказали, что виновные в происходящем находятся не в Латвии. Нет войне в Украине! Нет провокациям в Латвии!", — говорится в официальном заявлении "Согласия".

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