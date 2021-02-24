Ночью неизвестные похитили пушку с Мемориала советским воинам (ДОПОЛНЕНО В 13.34)

В ночь на среду в Екабпилсе с Мемориала советским воинам на ул. Ригас пропала пушка. Эту информацию подтвердили в Земгальском региональном управлении полиции.

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Примечательно, что об исчезновении пушки в полицию сообщило не самоуправление, местные жители. Позже в полицию обратился и муниципалитет. По факту кражи начат уголовный процесс.

В рамках расследования полиция просит отозваться возможных свидетелей кражи, а также тех, кто видел в ночь на 24 февраля что-то подозрительное в районе мемориала.

В настоящее время готовится информация в МИД и Министерство обороны, а также в Комитет Братских кладбищ.

Депутаты Сейма Каспарс Гиргенс (бывший депутат Екабпилсской думы) и Артусс Кайминш на заседании парламентской комиссии выразили удивление, как никто не мог заметить, как похитили и вывезли в неизвестном направлении такой большой объект.

Мемориал Второй Мировой войны был открыт в 1976 году, создан скульптором Л.Буковским и архитектором Г.Асарисом. Посвящен памяти девяти героев Советского Союза, павшим при освобождении Екабпилсcкого района от немецкого войска. Неподалеку находится братская могила, на которой установлен памятник с пушкой.

Как уже сообщалось, в Екабпилсе до сих пор не решен вопрос о переносе Мемориала советским воинам с пушкой и захоронений. Этот вопрос стал актуальным еще в 2019 году, накануне парада Национальных вооруженных сил 4 мая.

Национальное объединение (НО), в ряды которой входила и

заместитель председателя городского совета Кристине Озола, распространила заявление для СМИ, в котором утверждало, что в бюджете Екабпилсского самоуправления на 2021 год включены средства на обустройство мемориала в размере 20 000 евро. По мнению Нацобъединения это неприемлемо, поскольку "выражает поддержку преступлениям и идеологии советского режима".

Национальное объединение считает, что намерение муниципалитета инвестировать тысячи евро в благоустройство мемориала указывает на желание усилить в городе присутствие чужой власти. Поэтому НО призвала самоуправление Екабпилса отменить эту статью бюджета и перенаправить средства на другие цели.

В свою очередь, Озола подчеркнула, что деньги предназначались не для мемориала, а на обустройство парка, в котором этот мемориал находится. Она также заявила, что вопрос о переносе пушки и захоронений на Братское кладбище на ул. Вароню до сих пор не решен, поскольку ожидается согласование с Комитетом Братских кладбищ.

По данным агентства LETA, в 2019 году, накануне военного парада, назначенного на 4 мая, министр обороны Артис Пабрикс обратился к Екабпилсскому самоуправлению с требованием незамедлительно обратиться в МИД, чтобы решить вопрос с размещением в городском саду советской пушки.

Бывший мэр Екабпилса Райвис Рагайнис рассказал, что в то время, когда послом РФ в Латвии был Александр Вешняков, самоуправлению удалось договориться о переносе объекта. Однако, после того, как сменился российский посол, разговоры утихли.

"Мы не хотим эскалации ситуации. Мы — многонациональный город, мы замечательно уживаемся, вместе строим Латвию. Мы не хотим ухудшения отношений ни с одной из стран-соседей Латвии", — прокомментировал тогда ситуацию мэр.

Он также добавил, что самовольное перемещение пушки и захоронений запрещено заключенным между Латвией и Россией соглашением, которое также предусматривает содержание захоронений латвийских солдат на территории России.