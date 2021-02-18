Ночью подожгли машину Криминальной полиции: задержаны поджигатель и заказчик
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В декабре прошлого года в Даугавпилсе подожгли автомобиль Криминальной полиции Латгальского региона. В результате расследования удалось задержать подозреваемого в поджоге, а также заказчика.

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Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 11 декабря, в 02.30 на пульт дежурного ГПСС поступила информация о том, что в Даугавпилсе горит легковой автомобиль, принадлежащий полиции. По данному факту был начат уголовный процесс.

В январе следователи задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 38-летний мужчина, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов за различные правонарушения, включая незаконный оборот наркотиков. Свою вину в содеянном поджоге задержанный признал.

Продолжая расследование, 17 февраля сотрудники полиции задержали в Даугавпилсе возможного заказчика преступления — мужчину 1986 г.р., который также ранее находился в поле зрения полиции за незаконный оборот наркотиков.

В ходе обыска у него изъяли бурую смесь растительного происхождения, возможно, марихуану. Изъятая смесь отправлена на экспертизу. В ЛРУП отметили, что возможный заказчик поджога в конце 2020 года задерживался за реализацию наркотических веществ в крупных объемах. Следствие продолжается.

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