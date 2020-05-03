Ночью потушено два пожара повышенной опасности
Foto: LETA

В ночь на воскресенье, 3 мая, в Латвии было потушено два пожара повышенной опасности, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

В 0.40 в Екабпилсе загорелось заброшенное кирпичное здание площадью 750 кв. м. Тушение пожара осложнял тот факт, что крыша здания была из шифера, который при горении взрывается. Пожар удалось ликвидировать сегодня в 6.51. Люди в нем не пострадали.

Второй пожар повышенной опасности начался в 3.09 в Риге. Здесь горели две бани и хозяйственная постройка площадью 160 кв. м. Пожар был ликвидирован в 6.10.

Также в субботу было потушено три пожара прошлогодней травы и 12 лесных пожаров.

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LETA

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