Ночью при пожаре в жилом доме погиб человек

Минувшей ночью в Мадоне при пожаре в жилом доме погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

В 3.15 пожарные получили вызов в четырехэтажный жилой дом, сообщалось о задымлении. В одной из квартир горела кровать на площади четыре квадратных метра. Погиб человек. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 18 человек, еще трем покинуть здание помогли пожарные. В ГПСС отмечают, что в квартире, где произошел пожар, не был установлен детектор дыма.

В 19.31 был получен в Алуксне, где в жилом доме горел пол на площади два квадратных метра. Из задымленной квартиры был спасен человек, который пострадал и был передан медикам. Бдительность соседей и наличие детектора дыма, скорее всего, помогли спасти жизнь - услышав сигнал детектора, соседи вызвали пожарных.

В свою очередь, в 21.11 был получен вызов в двухэтажный жилой дом в Лиепае, где горела стена, потолок и вещи на площади десять квадратных метров. Из задымленного здания был спасен один человек, который был передан медикам скорой. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули пять человек.

В этом году в пожарах погибли 19 человек, свидетельствует статистика ГПСС.