Ночью произошел крупный пожар в офисном здании в Риге
Foto: F64

Прошедшей ночью пожар повышенной опасности произошел в офисном здании на ул. Унияс в Риге, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сообщение о пожаре поступило около часа ночи. На месте происшествия было установлено, что горят двухэтажное офисное здание, межэтажное перекрытие и крыша — в целом 975 квадратных метров.

На тушении пожара работал 41 пожарный, было задействовано восемь автоцистерн, автолестница и автоподъемник. К 6 часам утра пожар повышенной опасности был ликвидирован.

В целом за прошедшие сутки ГПСС получила 39 вызовов, в том числе 17 на пожары.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!