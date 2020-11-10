Ночью произошел крупный пожар в офисном здании в Риге

Прошедшей ночью пожар повышенной опасности произошел в офисном здании на ул. Унияс в Риге, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Сообщение о пожаре поступило около часа ночи. На месте происшествия было установлено, что горят двухэтажное офисное здание, межэтажное перекрытие и крыша — в целом 975 квадратных метров.

На тушении пожара работал 41 пожарный, было задействовано восемь автоцистерн, автолестница и автоподъемник. К 6 часам утра пожар повышенной опасности был ликвидирован.

В целом за прошедшие сутки ГПСС получила 39 вызовов, в том числе 17 на пожары.