Ночью в Болдерае ликвидирован пожар повышенной опасности
Foto: LETA

Минувшей ночью в Риге потушен пожар повышенной опасности, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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В ГПСС поступил вызов на улицу Велконю в Риге, где загорелись гараж, второй этаж и крыша двухэтажной пристройки, а также дрова на площади 170 квадратных метров. Эвакуирован один человек.

В понедельник также поступил вызов на улицу Прушу в Риге, где на пятом этаже заброшенной пятиэтажки горел мусор площадью 10 квадратных метров. Из здания эвакуировали одного человека.

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