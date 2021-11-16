Ночью в Иманте в здании магазина возник пожар повышенной опасности (ФОТО)
Foto: DELFI Aculiecinieks

Во вторник, 16 ноября, ночью в Риге возник пожар повышенной опасности в общественном здании на проспекте Курземес, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС). Читатель информировал портал Delfi, что пожар возник в здании, где находится магазин Maxima X и другие торговые фирмы, - по адресу проспект Курземес, 59a.

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Вызов на пожар поступил в ГПСС примерно в 04:00. В одноэтажном здании горело кухонное оборудование, площадь пожара составила 20 квадратных метров, возникло сильное задымление. Пожар повышенной опасности был ликвидирован за три часа. Как сообщил читатель Delfi, горело в кафе, которое находится в этом здании.

Всего за прошедшие сутки (с 06:30 понедельника до 06:30 вторника) в ГПСС поступило 37 вызовов: девять - на пожары, 16 - на спасательные работы, 12 вызовов оказались ложными.

Фото очевидца с места пожара

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