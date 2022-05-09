Ночью в Лиепае на памятнике защитникам города в 1941 году появился флаг Украины
Foto: Pašvaldības policija

Ночью на памятнике "Защитникам Лиепаи в 1941 году" появился флаг Украины, сообщил представитель городской муниципальной полиции Каспар Варпиньш.

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Памятник расположен недалеко от центра города, возле канала. Ранее у памятника проходили мероприятия, посвященные 9 мая.

В настоящее время флаг уже снят.

Портал zudusilatvija.lv упоминает, что памятник был открыт 19 июля 1960 года.

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