Ночью в Лиепае на памятнике защитникам города в 1941 году появился флаг Украины

Ночью на памятнике "Защитникам Лиепаи в 1941 году" появился флаг Украины, сообщил представитель городской муниципальной полиции Каспар Варпиньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Памятник расположен недалеко от центра города, возле канала. Ранее у памятника проходили мероприятия, посвященные 9 мая.

В настоящее время флаг уже снят.

Портал zudusilatvija.lv упоминает, что памятник был открыт 19 июля 1960 года.