Ночью в Пардаугаве горело предприятие: площадь пожара составила более 3000 кв метров

В ночь на понедельник на предприятии, расположенном в Риге, на ул. Антенас, вспыхнул пожар. Площадь возгорания в производственном помещении составила более 3000 квадратных метров.

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Как отмечает Rīta Panorāmā со ссылкой на главу пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы Илзе Даме-Бирзиню, возгорание возникло в здании ангарного типа.

К работам по ликвидации пожара были привлечены 36 спасателей, восемь автоцистерн и три автолестницы. На месте происшествия до сих пор работают 15 пожарных.

О происшествии проинформирована Государственная службы по делам окружающей среды, которая должна оценить, не был ли нанесен ущерб природе. Причина возгорания устанавливается.