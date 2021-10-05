Ночью в результате пожара в Риге погиб человек

Минувшей ночью в Риге в результате пожара погиб человек, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

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Во втроник в 00:40 поступил вызов в квартиру на верхнем этаже пятиэтажного дома, где на площади 15 квадратных метров горел диван и предметы домашнего обихода. Сотрудники ГПСС вынесли из задымленной квартиры человека, у которого врачи Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть. В 02:40 пожар был ликвидирован. В квартире, где возник пожар, детектора дыма не было.

ГПСС напоминает, что наличие детекторов дыма в квартирах и частных домах обязательно.