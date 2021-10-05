Ночью в результате пожара в Риге погиб человек
Foto: LETA

Минувшей ночью в Риге в результате пожара погиб человек, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Во втроник в 00:40 поступил вызов в квартиру на верхнем этаже пятиэтажного дома, где на площади 15 квадратных метров горел диван и предметы домашнего обихода. Сотрудники ГПСС вынесли из задымленной квартиры человека, у которого врачи Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть. В 02:40 пожар был ликвидирован. В квартире, где возник пожар, детектора дыма не было.

ГПСС напоминает, что наличие детекторов дыма в квартирах и частных домах обязательно.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни