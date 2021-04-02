Ночью в Риге потушен пожар повышенной опасности в многоквартирном доме
Foto: LETA

Минувшей ночью в Риге в Земгнальском предместье потушен пожар повышенной опасности. На седьмом этаже девятиэтажного жилого дома горели квартира и балкон площадью 20 квадратных метров, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вызов поступил в 2:43. Один человек эвакуировался из горящей квартиры до приезда пожарных, затем были эвакуированы еще двое. В пожаре никто не пострадал, и в 5:25 он был потушен.

Как сообщили в ГПСС, вчера поступило 53 вызова, в том числе 20 на пожары.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

ГПСС
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Международный женский день с Wolt: Анна Розите

Hовости недвижимости

Владелец продает очаровательную квартиру в Плявниеках: 79 500 евро
Ознакомьтесь с лучшими предложениями в пригороде Риги!
Лучшие предложения квартир на ЛЕВОМ БЕРЕГУ: в Иманте, Дзирциемсе и Агенскалнсе
Новинка в Сигулде: дома-близнецы Līvkrasti
Для резервации доступны новые частные дома в Адажи, Царникаве и Саласпилсе