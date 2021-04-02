Ночью в Риге потушен пожар повышенной опасности в многоквартирном доме

Минувшей ночью в Риге в Земгнальском предместье потушен пожар повышенной опасности. На седьмом этаже девятиэтажного жилого дома горели квартира и балкон площадью 20 квадратных метров, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Вызов поступил в 2:43. Один человек эвакуировался из горящей квартиры до приезда пожарных, затем были эвакуированы еще двое. В пожаре никто не пострадал, и в 5:25 он был потушен.

Как сообщили в ГПСС, вчера поступило 53 вызова, в том числе 20 на пожары.