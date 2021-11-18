Ночью в Риге три часа устраняли пожар в производственном здании

В ночь на четверг произошел пожар в одном из производственных зданий — горела одноэтажная постройка площадью в 400 квадратных метров. Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (VUGD).

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Вызов в VUGD поступил в 01.05, к 04.14 пожар был ликвидирован. Всего за сутки VUGD получила 40 вызовов, из которых семь выли вызовами на пожар, 27 — спасательными работами, а шесть вызовов были ложными.

По данным пожарно-спасательной службы, за прошедшие сутки пострадавших или погибших в пожарах нет, нет и утонувших.