Норвегия: 30-летний гражданин Латвии погиб при падении за борт рыболовного судна
Foto: RIA Novosti/Scanpix

В минувший понедельник в Центральную службу спасения Норвегии поступило сообщение о том, что в Баренцевом море произошло ЧП: за борт судна MS Hunter, которое отправилось на промысел краба-стригуна, упал 30-летний член экипажа.

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По данным норвежских СМИ, несчастный случай зафиксирован примерно в 100 морских милях к востоку от острова Хопен, который является частью полярного архипелага Шпицберген.

Изначально полиция Тромсе сообщила, что рыбак был из Литвы, однако позже уточнила, что он — гражданин Латвии.

"Несчастный случай, возможно, произошел в связи с ловлей крабов. Поиски проводились при координации с Центральной службой спасения Норвегии", — заявил представитель норвежской полиции Якоб Берг.

О трагедии известили родственников рыбака.

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