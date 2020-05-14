Норвегия: граждане Латвии задержаны по подозрению в серии краж лодочных моторов

В Норвегии под арестом находятся трое граждан Латвии, которые задержаны в рамках масштабного расследования о серии краж лодочных подвесных моторов. Два контейнера с краденым имуществом хранятся в Бергене. Как отмечает норвежский телеканал TV 2, с начала 2020 года в разных районах Норвегии было похищено более 50 лодочных моторов.

У полиции есть предположения, что организованная группа занималась кражами с 2019 года. В одном из контейнеров, обнаруженных в Нордхорланде, помимо моторов нашли также 4 мотоцикла. Известно, что весной этого года мотоциклы угонялись в окрестностях Бергена.

На прошлой неделе Бергенский окружной суд дал санкции на арест подозреваемых. Полиция считает, что эта мера поможет оперативно провести расследование и не позволит латвийцам скрыться от правосудия.

Представитель полиции Кьел-Идар Вангберг пояснил, что обычно такое количество товара вывозится из страны для дальнейшей перепродажи. У следствия также есть основания полагать, что к делу могут быть причастны и другие лица.