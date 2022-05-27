Норвегия: латвийцы задержаны по подозрению в краже из ювелирного магазина
Foto: AFP/Scanpix

В Норвегии задержаны два жителя Латвии, подозреваемые в краже из ювелирного магазина в Осло.

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Как отмечает норвежская пресса, кража произошла 19 мая в районе Акер-Брюгге. О преступлении в полицию заявили представители ювелирного магазина. По предварительным данным, латвийцы в возрасте 27 и 36 лет похитили дорогие часы.

Сначала подозреваемых задержали, но потом отпустили. Спустя два дня их снова взяли под арест на четыре недели, в скором времени им планируется предъявить обвинения.

Норвежские правоохранительные органы уже выступили с заявлением, что личности обоих задержанных ранее им не были известны.

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