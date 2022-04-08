Норвегия: супруги из Латвии приговорены к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов

В Норвегии к двум годам и десяти месяцам тюремного заключения приговорена супружеская пара из Латвии. Окружной суд Хордаланда признал латвийцев виновными в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 5 миллионов норвежских крон (более 515 000 евро).

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Согласно материалам следствия, в период с 2011 по 2018 год пара из Латвии владела норвежским частным предприятием, занимавшимся распространением газет в районе Бергена.

В мошеннической схеме, которую выявили сотрудники Налоговой администрации Норвегии, были задействованы фиктивные субподрядчики из Латвии. В этой связи к расследованию также были привлечены латвийские правоохранительные органы.

Благодаря тесному сотрудничеству правовыз структур двух государств дело удалось быстро раскрыть и довести до суда.