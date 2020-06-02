Норвегия: в порту найдено тело гражданина Латвии

Норвежская полиция сообщила, что идентифицировано тело мужчины, найденного 25 мая в порту Хаммерфеста (город на севере Норвегии, фюльке Финнмарк). Как отмечает новостной портал iFinnmark, погибшим оказался 41-летний гражданин Латвии, проживавший в этом городе.

В распоряжении полиции пока нет предварительного отчета о вскрытии, поэтому представители органов правопорядка не могут комментировать причину смерти латвийца. Однако известно, что видимых следов насильтвенной смерти на его теле не констатировали.

По данным издания, человека в море заметили прохожие, находившиеся в гавани. На место происшествия были вызваны ответственные службы. Мужчину доставили на берег, где пытались оказать первую медицинскую помощь, однако он уже не подавал признаки жизни. Расследование продолжается.