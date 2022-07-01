Норвегия: в серьезном ДТП пострадали два жителя Латвии

В результате столкновения двух автомобилей в Скипфьорде пострадали четыре человека, двое из которых — жители Латвии.

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Как отмечает норвежская пресса, авария произошла утром 26 июня. На место происшествия незамедлительно были направлены ответственные службы. Из-за ДТП, в результате которого произошла утечка топлива, на несколько часов перекрывали дорогу.

Полиция выяснила, что одна машина была зарегистрирована в Норвегии, а вторая в Латвии. С места происшествия двое пострадавших были доставлены с помощью санитарной авиации в Тромсе, еще двое — в больницу Хаммерфестa.

Cостояние одного молодого пострадавшего латвийца в день аварии охарактеризовали как среднетяжелое, но стабильное. Второй пострадавший получил менее серьезные травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.