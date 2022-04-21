Норвегия: в трагическом ДТП погиб дальнобойщик из Латвии
Foto: F64

В среду вечером, в Норвегии, на трассе E6 (регион Гудбрандсдален) произошла трагическая авария, в результате которой погиб водитель грузового автомобиля из Латвии. По данным новостного портала Glamdalen, из-за ДТП движение по трассе несколько часов было закрыто.

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Как отмечает издание, на шоссе столкнулись два грузовика. Одна из фур, двигавшаяся в северном направлении, ударилась о борт грузовика, груженного рыбой, оторвав при этом и борт кабины, и прицепа. На месте аварии погиб латвиец, управлявший грузовиком с рыбой.

В полиции отметили, что в результате аварии рыбу раскидало на несколько сотен метров. Всю ночь на месте происшествия работала аварийно-спасательная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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