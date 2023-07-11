Носовую рампу парома "Эстония" в ближайшее время доставят в Палдиски

На 18 июля запланирован старт экспедиции, в ходе которой в Эстонию будет доставлена носовая рампа парома "Эстония", взяты пробы грунта, с палубы судна поднимут на поверхность незакрепленные предметы и предпримут попытку осмотра автомобильной палубы парома с помощью подводного робота, пишет BNS со ссылкой на Postimees.

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Руководитель Центра исследований безопасности Мярт Отс сообщил в интервью изданию, что экспедиция начнется в следующий вторник, если ничего не помешает. Морские путешествия всегда зависят от погоды. По всем предположениям, экспедиция должна продлиться несколько рабочих дней.

"Если все пойдет хорошо, мы хотели бы вернуться в южный порт Палдиски уже через неделю", — сказал Отс.

Носовую рампу парома "Эстония" доставят в Палдиски, где ее разместят на территории частного предприятия. Носовая рампа останется там до тех пор, пока эксперты не проведут различные исследовательские операции. Что будет дальше с рампой, на данный момент пока неясно.

"Поскольку центр расследования безопасности является подразделением Министерства экономики и коммуникаций, мы будем работать с министерством, чтобы найти для него достойное место в Эстонии", — сказал Отс.