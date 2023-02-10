Нотариуса подозревают в попытке мошенничества с недвижимостью

Государственная полиция просит признать виновными трех лиц, в том числе нотариуса, за попытку мошенничества с недвижимостью сообщили в Государственной полиции.

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В 2021 году, 30 сентября полиция выделил в отдельный уголовный процесс дело, в рамках которого мужчина 1988 г.р., который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные нарушения, в корыстных целях изготовил поддельный документ — вексель - с целью получить денежные средства и взыскать с лица якобы существующий долг в размере 39 000 евро.

Для реализации схемы был привлечен также мужчина 1959 г.р., который подал присяжному нотариусу поддельный вексель, который якобы подписан женщиной 1947 г.р. Нотариус, понимая, что документ поддельный, не предприняла указанные в законе действия. Далее планировалось взыскать с лица долг за счет принадлежащей ему недвижимости. Однако, суд отказался принимать заявку на бесспорное исполнение обязательств, таким образом, мошенничество группой лиц по предварительному сговору не было совершено до конца по независящим от участников группы причинам.

Подозреваемыми признаны три человека. В январе полиция завершила расследование и передала материалы дела в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование.

С 2021 года и до сих пор полиция передала в прокуратуру в общей сложности шесть уголовных дел о подделке векселя с целью завладеть недвижимостью.