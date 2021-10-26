Новая схема: интернет-мошенники "покупают" щенков, используя Whatsapp

В последнее время Государственная полиция стала получать заявления об интернет-мошенниках, которые придумали новую "легенду" и способ, как выманить у жителей деньги. В поле зрения попадают заводчики собак.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Житель Лиепаи рассказал полиции, что с ним связалась некая женщина - она утверждала, что из Эстонии и что пишет в связи с объявлением о продаже щенков. Переписка происходила в мессенджере "Whatsapp". Мошенница заявила, что хотела бы купить щенка, но счет открыт в другом банке и она не может напрямую перечислить деньги. Женщина попросила продавца прислать ей информацию о банковской карточке - расположенный на обратной стороне код CVC, а также в ходе разговора выманила другие данные. В результате мужчине пришел на телефон запрос подтвердить сделку с помощью Smart-ID, что он и сделал. В итоге со счета "ушли" 400 евро.

Еще один похожий случай. Мошенник, также из Эстонии и также в "Whatsapp" на русском языке связался с другим мужчиной, который также продавал щенков. Продавцу была отправлена фальшивая гиперссылка на сайт, который визуально очень похож на домашнюю страницу компании "DPD Latvija" . Продавец ввел данные расчётной карты и в итоге потерял 600 евро.