NRA: Убийство и суицид в Пардаугаве, возможно, связаны с пропажей двух миллионов евро

В начале января в Риге в офисном здании по адресу ул. Кандавас, 41, владелец фирмы TMB Motors Янис Шпатцс расстрелял человека, а потом застрелился сам. Это преступление, возможно, связано с пропажей почти двух миллионов евро со счетов фирмы. Об этом пишет газета Neatkarīgā.

7 января Шпатцс приехал к мужчине 1970 года рождения, который по неофициальной информации, предоставлял услуги бухгалтерского учета и налоговые консультации бизнесмену и принадлежащей ему фирме TMB Motors. По словам начальника Управления криминальной полиции Рижского региона Андрея Созинова, мужчина 1973 года несколько раз выстрелил в другого мужчину, опустошив обойму пистолета. Затем он перезарядил оружие и выстрелил себе в голову, совершив самоубийство.

Госполиция продолжает расследование этого трагического происшествия. Возбуждено уголовное дело по третьему пункту 117 статьи Уголовного кодекса — убийство, совершенное опасным для многих лиц способом.

Ссылаясь на свои источники, Neatkarīgā пишет, что Янис Шпатцс был владельцем фирмы TMB Motors, годовой оборот которой превышал четыре миллиона евро, фирма работала в сфере транспортной логистики. В последние годы ситуация на предприятии ухудшилась, поэтому Шпатцс заказал проведение независимого аудита. В результате аудита выяснилось, что "из фирмы пропали крупные денежные суммы, по непроверенной информации, — до двух миллионов евро". Бизнесмен потребовал объяснений как у главного бухгалтера, так и у налогового консультанта. Как только это произошло, Служба госдоходов (VID) наложила обеспечительные меры на фирмы, а также насчитала налоговую задолженность в размере 200 тыс. евро. В начале года от услуг фирмы отказался один из ее крупнейших клиентов.

Шпатцс был единственным владельцем фирм TMB Motors, Hanuma LTD и Arsenal Reserve, а также совладельцем фирмы Simply Delicious. TMB Motors была учреждена в 2004 году. С 2016 по 2018 гг. фирма ежегодно платила налоги на сотни тысяч евро. По данным VID, в 2019 году постоянно действовала с налоговыми задолженностями. В ноябре 2019 года VID наложил на фирму несколько обеспечительных мер.

Как уже сообщалось, 7 января 2020 года мужчина 1973 года рождения пришел в офисное здание на улице Кандавас, пригласил мужчину 1970 года рождения выйти в коридор. В коридоре пришедший несколько раз выстрелил в мужчину, а позже застрелился в этом же здании. Полиция обнаружила машину убийцы во дворе офисного здания, а также выяснила, что у него имелось официально зарегистрированное оружие.