NVD предупреждает: мошенники рассылают SMS-сообщения от имени системы э-здоровья
Foto: DELFI

Национальная служба здравоохранения (NVD) призывает жителей не верить SMS-сообщениям, рассылаемых мошенниками от имени системы э-здоровья (e-veselība).

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NVD сообщила в социальной сети Twitter, что от имени системы э-здоровья рассылаются различные мошеннические сообщения, в которых жителям предлагается пройти аутентификацию по ссылке.

Как подчеркивает служба, это мошенническое текстовое сообщение и не следует открывать содержащуюся в нем гиперссылку, а также вводить свои данные.

NVD предоставила Cert.lv информацию о деятельности мошенников.

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