НВС: истребители пронеслись над Лиепаей из-за российского самолета
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Два истребителя НАТО, перепугавшие жителей Лиепаи в минувший четверг, поднялись в воздух и пролетели над городом из-за российского самолета.

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Национальные вооруженные силы (НВС) сообщили, что 17 декабря патрульные самолеты НАТО над нейтральными водами Балтийского моря вблизи территориальных вод Латвии идентифицировали самолет Ил-20 Российских вооруженных сил.

По данным "Курземес вардс", более подробной информации военные не предоставили.

Напомним, 17 декабря жители Лиепаи и окрестностей были встревожены и перепуганы двумя громкими хлопками, напоминающими взрывы. Позже НВС пояснило, что источниками звука стали истребители НАТО, преодолевшие над городом звуковой барьер.

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