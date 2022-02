О крушении парома "Эстония" снимут телесериал: это будет самая дорогая драма в истории Финляндии

Крушению парома "Эстония" будет посвящен драматический сериал. Он также расскажет, как проходило расследование катастрофы в Финляндии, Швеции и Эстонии, пишет YLE.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Паром "Эстония", шедший из Таллинна в Стокгольм, затонул осенью 1994 года. Сериал, созданием которого занимается стриминговый сервис C More, будет посвящен катастрофе и ее расследованию.

По словам создателей, это будет самый дорогой драматический сериал, снятый в Финляндии.

За съемки отвечают стриминговый сервис C More и продюсерская компания Fisher King. По словам Яни Хартикайнена, руководителя отдела драматургии и развития компании C More, бюджет составляет около 15 миллионов евро.

Например, сериал Cold Courage (Siirryt toiseen palveluun) стриминговой компании Viaplay обошелся в примерно 9,6 млн евро. Бюджет White Wall, произведенного совместно Yle и шведской общественной вещательной компанией SVT, составил 7 миллионов евро.

"Трагическое крушение судна "Эстония", несомненно, является предметом интереса большой аудитории в Финляндии и в других странах. Мы твердо уверены, что сериал вызовет большой интерес во всем мире", — говорит Марко Карво, отвечающий за программы C More директор по контенту телекомпании MTV.

Съемки "Эстонии" стартуют в мае, а премьера запланирована на конец года. Главным сценаристов является Миикко Ойкконен, автор сериала Sorjonen. За режиссерскую работу отвечают Монс Монссон, известный по сериалу Snabba Cash, и Ююсо Сирья (Sorjonen, Helsinki-Syndrooma).

В проекте также участвуют MTV и шведский телеканал TV4, принадлежащие компании Telia.

"Эстония" затонула во время шторма, случившегося на пути из Таллинна в Стокгольм 28 сентября 1994 года. Трагедия унесла жизни 852 человек, в том числе жителей Латвии. Выжили только 137 пассажиров.