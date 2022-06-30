О смерти маленькой Эвиты родители узнали из СМИ; поступали и угрозы

Семья жителей Сигулды Инги и Тома узнала о смерти своей дочери Эвиты, пропавшей в минувшее воскресенье, из СМИ. Как рассказали порталу Delfi оба родителя, Госполиция приехала к ним спустя некоторое время, когда новость о трагедии уже стала достоянием общественности. Того, что родителей поставили в известность позже, не отрицает и полиция, координировавшая поиски ребенка.

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Когда журналисты портала Delfi в среду встретились с родителями Эвиты, мать девочки рассказала, что узнала о смерти своего ребенка, когда ей позвонили и сослались на новость в СМИ. Отчим девочки Том объяснил, что кто-то прислал ему сообщение о страшной находке через Facebook. Полиция пришла к семье с печальным известием менее, чем через час после публикации о том, что в Гауе нашли пропавшую пятилетнюю девочку.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

После того, как новость о найденной девочке, чья личность еще не была идентифицирована, распространилась в различных СМИ, мать захотела разобраться и убедиться, что найденная девочка действительно ее дочь, поэтому связалась со знакомой из Земессардзе.

"Когда вчера об этом сообщили, мне было трудно в это поверить. Мне позвонила Инга из поисковой группы и сказала, что в Delfi появилось сообщение о том, что в Гауе найдена пятилетняя девочка", — рассказывает Инга в разговоре с журналистами (порталу Delfi известны фамилии родителей, однако они не называются, чтобы оградить семью от проявления ненависти — прим. ред.)

Полиция приехала к семье уже после того, как СМИ подтвердили смерть девочки — заявление полиции было разослано во вторник в 13.12.

"Я видел, что сообщение было размещено 20 минут назад. Полиция связалась с нами примерно через 40 минут после того, как все было написано в новостях. Тогда они впервые пришли, чтобы что-то сказать. Пришли двое мужчин и женщина из полиции и сказали что она найдена в Гауе", — рассказал Том порталу Delfi.

Сотрудница пресс-центра Госполиции Симона Гравите сообщила порталу Delfi, что у полиции нет информации о точном времени, когда ее представители отправились к семье. Она подчеркнула, что прежде, чем оповестить родителей, правоохранители должны были убедиться, что найденная девочка действительно Эвита. Также в полиции не исключают, что новость дошла до СМИ быстрее, чем правоохранители прибыли к родителям Эвиты.

Узнав о смерти дочери, Инга захотела пойти с соседями посмотреть на найденного в Гауе ребенка, чтобы убедиться, что это действительно Эвита. Однако в полиции этого не разрешили и сказали, что на следующий день семья может отправиться в морг в Риге, — вспоминает Инга.

В свою очередь Гравите добавила, что права родителей никоим образом не были нарушены, поскольку место, где были найдены останки девочки, было физически труднодоступным. В этом случае было принято решение назначить опознание для родителей в морге.

Бывший глава Госполиции Юрис Рекшня считает, что недопустима ситуация, когда пресс-релиз "доходит до СМИ быстрее, чем об этом узнают родители".

"Что-то пошло не так, но не зная об этом случае, трудно сказать — информации нет, могу только догадываться. Обычно с такими вещами не бывает задержек — как только выясняется, что и как, родственники сразу информируются. "Обычно это происходит до выхода пресс-релиза: сначала информируют родственников, близких и уже потом прессу", — подчеркнул в разговоре с Delfi Рекшня.

По его мнению, с учетом того, как быстро сейчас распространяются новости по соцсетям, можно предположить, что пока полиция еще ехала, чтобы удостовериться в факте, по соцсетям уже пошло это сообщение.

"Сами понимаете, сколько к этому делу было привлечено людей. Сразу, как что-то выяснили, все стало распространяться — это и "сарафанное радио", и все остальное. Полиция обычно не сообщает о таких вещах родным по телефону — чтобы рассказать, они всегда приезжают. Это не такая уж и приятная процедура: я сам в молодости ездил сообщать о смерти близких. Я понимаю, что может быть кто-то критикует полицию за такую ​​медлительность, но поймите, что вcе это быстро разносится", — указал бывший глава Госполиции.

Пытаясь совладать со своими эмоциями, Инга признается, что по поводу нахождения Эвиты им звонили и малые дети, и взрослые. А Том добавляет, что с тех пор, как пропала его падчерица, он заблокировал в своем телефоне около 20 номеров.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

"Было несколько сообщений о том, что нас убьют, потому что мы убийцы", — объясняет он. Семья однако говорит, что, например, в соцсетях многие люди выражают им свои соболезнования и поддержку.

В Госполицию пока не поступало сообщений о том, что семье девочки после поступали угрозы,. Представитель пресс-центра Госполиции Симона Гравите призвала семью сообщить об этом правоохранительным органам.

"Если люди звонят, угрожают, унижают родителей, с психологической точки зрения это очень страшная ситуация", — рассказала порталу Delfi психотерапевт Мария Абелтиня. "Многих людей, узнавших об этой трагедии, переполняют эмоции, это может вызвать стрессовую ситуацию, может быть, даже пробудить личные воспоминания — там все может быть", — добавляет она.

"Конечно, гнев тоже может быть частью реакции, в которой нет ничего особенного. Однако у гнева есть два пути, агрессивный и цивилизованный. Если родителям звонят агрессивно настроенные люди, мне кажется, они не могут контролировать свои агрессивные импульсы.

Это эволюционно-инстинктивное действие: мне что-то не нравится, я, как животное, кусаюсь или рычу, я не могу контролировать свои импульсы. Поэтому люди злятся, звонят, пишут", — комментирует ситуацию специалист.

Кроме того, по мнению Абелтини, в обществе распространена тенденция обвинять жертву — в этой ситуации таковыми являются родители.

Цивилизованный способ борьбы с гневом требует самоанализа, эмпатии и понимания сложности ситуации, а именно того, что иногда бывают эмоции, при появлении которых нельзя кого-то винить или наказывать, в данном случае это река. нужно также признать, что и с хорошими людьми случаются страшные, ужасающие вещи — людям часто трудно принять это, потому что цивилизованный подход требует более комплексного мышления: мы понимаем, что мир не делится только на черное и белое, где есть плохое и хорошее, виновные и жертвы.

"Зная, как происходят несчастные случаи, можно сказать, что чаще всего это стечение обстоятельств, или просто иногда случаются аварии. Это не потому, что некоторые люди справедливо получают по заслугам, или они виноваты. В этом случае полиция объяснит, что произошло и почему, — добавляет Абелтиня, указав, что это "может быть абсолютной случайностью, и родителям в этой ситуации нужно только сострадание, а не агрессивный гнев, который вываливают на них окружающие".

Как уже сообщалось ранее, 5-летняя Эвита пропала в минувшее воскресенье в Сигулде: в последний раз ее видели на пляже, что на берегу Гауи, когда она играла с братом. К масштабным поискам ребенка подключились Госполиция, муниципальная полиция, Земессарде и волонтеры. Во вторник тело ребенка обнаружили в реке — между поселком Гауя и Сигулдой.

Руководитель Специальной службы Сигулдского самоуправления Кристине Фрейберга подтвердила порталу Delfi, что семья находилась в их поле зрения. Однако семья Эвиты не состояла на контроле в Сиротском суде.

После трагических событий Сигулдская дума ограничила доступ на пляж, однако сейчас работа восстановлена. Чтобы не допускать впредь повторения трагедии, Сигулдская муниципальная полиция заявила, что оценит необходимые изменения в надзоре за пляжем. Самоуправление решило приобрести спасательные жилеты, которые сможет взять любой родитель, отправляясь на пляж у Гауи и заботясь о безопасности своего ребенка.

Развернутая версия разговора с семьей погибшей Эвиты будет опубликована на портале Delfi в ближайшие дни.