ОАЭ: поисковики нашли в горах туристок из Латвии и Беларуси, ливанец погиб

В минувшее воскресенье, в районе горного массива Хор-Факкан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в результате поисково-спасательных работ были найдены туристки из Латвии и Белоруссии. Их 35-летний спутник Мохамад Хаджар — ливанец, проживавший в ОАЭ — обнаружен без признаков жизни.

Как отмечает The National, мужчина скончался во время пешего похода в эмирате Шарджа. Известно, что накануне Мохамад с двумя подругами отправился в поход, но компания заблудилась.

После того, как в субботу днем был получен сигнал о пропаже туристической группы, полиция Шарджи направила в районы поиска команду гражданской обороны, силы Береговой охраны и вертолеты Национального поисково-спасательного центра.

В горной местности Хор-Факкана спасатели обнаружили двух 33-летних туристок из Латвии и Беларуси. Медики проверили состояние их здоровья и охарактеризовали его как хорошее.

Позже было найдено тело Хаджара. Как отметил полковник полиции Аль Хамуди, во время похода могло произойти трагическое ЧП. Он также добавил, что тело мужчины направлено в отделение судебной экспертизы, которая должна определить причины смерти.