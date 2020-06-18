Объем контрабанды сигарет в Латвии достиг десятилетнего минимума, а в Европе растет

Контрабандные и поддельные сигареты сейчас составляют 14,1% от общего числа в Латвии — и это самый низкий показатель за последние десять лет. За прошлый год он уменьшился на 5,38 процентных пункта. Об этом свидетельствуют данные ежегодного общеевропейского исследования компании KPMG.

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В прошлом году жители Латвии выкурили 2,1 миллиарда сигарет, что на 7,4% меньше, чем в 2018 году. Из них 0,3 миллиарда, или 14,1%, были нелегальными. 85% этого объема — так называемая белая контрабанда, то есть сигареты, легально произведенные в других странах, но нелегально ввезенные в Латвию. 7% — поддельные сигареты, 7% — контрабандная продукция другого рода.

В основном нелегальные сигареты в Латвию везут из Белоруссии. В 2019 году оттуда было ввезено 270 миллионов сигарет, то есть 73% от общего объема контрабанды. Это объясняется разницей в цене. В январе 2020 года пачка сигарет в Латвии стоила в среднем 3,20 евро, а в Белоруссии — 72 центов.

При этом из Латвии сигареты тоже везут в другие страны — в основном в Швецию, где пачка сигарет стоит 5,61 евро, и в Финляндию, где она стоит 6,70 евро. Всего из Латвии за прошлый год вывезли 116 миллионов сигарет — 37 миллионов в Швецию, 21 миллион в Финляндию, 31 миллион в Германию, 9 миллионов в Эстонию и 6 миллионов в Ирландию.

В Эстонии нелегальные сигареты составляют 7,4% от общего количества (на 2,09% меньше, чем в 2018 году), а Литве — 17,7% (на 0,68% больше, чем в 2018 году). За 2019 году в Европе потребление нелегальных сигарет снизился на 0,7% и теперь их количество составляет 7,9% от общего. Это наносит урон бюджетам европейских стран в размере около 7,6 миллиарда евро в год. При этом в Европе быстро растет количество поддельных сигарет — за год оно выросло на 38,3%. За 2019 год было произведено 7,6 миллиарда поддельных сигарет — это самый высокий показатель в истории.

Наибольший объем потребления нелегальных сигарет в 2019 году был в Греции (22,4%), Литве 917,7%) и Ирландии (17,5%).