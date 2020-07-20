Объем контрабанды в Латвии остался на уровне прошлого года
Foto: Valsts robežsardze

Объем выявленных контрабандных грузов в Латвии в этом году остался на уровне прошлого года, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" директор таможенного управления Службы государственных доходов Раймонд Зукулс.

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С введением ограничений на перемещение из-за Covid-19 поток грузов через внешнюю границу ЕС сначала немного уменьшился, но в мае и июне вернулся на докризисный уровень, пояснил он.

Однако в первом полугодии меньше было попыток провоза через границу незадекларированных наличных, так как уменьшился поток лиц, пересекающих внешнюю границу. В первом полугодии этого года было четыре таких случая, тогда как год назад — более 20.

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LETA

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LETA
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