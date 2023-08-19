Обнаружено тело пропавшего в Лиепае грибника

Без вести пропавший Евгений Яшин 1954 года рождения, был найден мертвым. Как сообщалось ранее, 15 августа в 8:00 мужчина отправился в лес за грибами в районе Медзской волости, Южнокурземского края (за Лиепайской региональной больницей).

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Около 15 часов мужчина связался по телефону с супругой и сообщил, что заблудился. Больше на связь он не выходил. В тот же день была начата поисковая операция, в которой приняла участие полиция, Земессардзе, ГПСС и волонтеры. Были использованы дроны с тепловизорами и привлечены кинологи.

Вечером, 18 августа тело мужчины было обнаружено в лесополосе. Близкие Евгения Яшина благодарят всех, кто принимал участие в поисках мужчины - полицию, Земессардзе, волонтеров и СМИ за оперативную и слаженную работу.